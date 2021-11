Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 sobre o Paços de Ferreira, na 11.ª jornada da I Liga:

«Nós estamos sempre pressionados. Temos vindo a vencer, é uma sequência de vitórias e sabemos que é difícil manter. Estamos pressionados porque queremos manter a posição e só precisamos dos nossos jogos, o foco tem de ser sempre na nossa equipa. Estamos sempre pressionados para jogar bem e para vencer. É indiferente o jogo do FC Porto. Obviamente que não sei se os jogadores já sabiam ou não, mas nesta fase do campeonato não tem qualquer interesse.»

«Não estamos uma equipa mais cínica. Acho que no ano passado éramos uma equipa bastante cínica: marcávamos nas poucas oportunidades que tínhamos. O que sinto é que, quando estamos mais concentrados e temos mais energias, por vezes corremos menos. Quando estamos mais desconcentrados e demoramos a reagir, temos que fazer distâncias mais longas para compensar o colega e isso tudo vem da energia. Nem sempre mais energia quer dizer correr mais.»