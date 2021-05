Pedro Porro vai falhar a deslocação do Sporting a Vila do Conde, para o embate com o Rio Ave, esta quarta-feira, devido a fadiga muscular, segundo explicou o clube, depois do treinador já ter dado conta da ausência do lateral espanhol na lista dos convocados.

Já se sabia que Bruno Tabata e Tiago Tomás estavam indisponíveis por problemas físicos, mas o treinador juntou o nome do lateral à lista de indisponíveis.

«O Porro também não vai estar, vai ter de ser substituído, o que nem é mau, uma vez que abre uma vaga para outro entrar», comentou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 31.ª jornada.