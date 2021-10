Nos próximos oitos jogos, até à deslocação ao Estádio da Luz, o Sporting vai realizar sete em casa, para quatro competições diferentes. Um período com pouco mais de um mês que pode definir muitos dos objetivos dos leões para a presente temporada.

«Todas as partes são muito importantes, mesmo na Liga não sabemos que jogo vai fazer falta no fim do campeonato. Não temos viagens, isso ajuda, vamos ter o estádio com muita gente. É só fatores positivos, sabendo que vamos definir algumas competições. Temos campeonato, temos Taça de Portugal, temo Taça da Liga, temos Liga dos Campeões. Temos de olhar para o lado positivo, jogamos em casa, conhecemos os cantos à casa. Todas as fases são importantes, mas esta, que envolve muitas competições, é muito importante», comentou.

Mais à frente, em janeiro, o Sporting pode voltar a ter problemas no eixo da defesa, caso Feddal seja chamado à seleção de Marrocos. «Em relação a janeiro ainda é muito longo, o objetivo é ainda estar cá. Não falei da seleção com o Feddal, não falo disso com os jogadores», começou por referir.

Em janeiro também reabre o mercado, mas no caso de Feddal, Ruben Amorim garante que não vai à procura de outra opção porque já tem muitas no plantel. «Temos várias opções, temos jogadores da equipa B. Se o Feddal tiver que representar o seu país, vai representar. Temos vários jogadores. O Matheus Reis pode jogar ali, o Esgaio joga em qualquer lado, o Neto também joga ali. Estamos salvaguardados. Não pensamos no mercado», acrescentou.