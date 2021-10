Na véspera da receção ao Moreirense, da 9.ª jornada da Liga, Ruben Amorim foi questionado acerca de Abdul Fatawu Isshaku, prodígio ganês que vai assinar contrato com o Sporting.



«Em relação ao mercado não faço apresentações de jogadores. Ainda falta tanto para o mercado. O objetivo é ganhar o Moreirense. Quem trata do mercado é o Viana e a direção», limitou-se a dizer o técnico, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o empresário Prince Omar revelou que o jogador de 17 anos tem um acordo com os campeões nacionais para as próximas três épocas.



