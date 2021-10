Ruben Amorim tem utilizado vários jogadores na ala esquerda desde a saída de Nuno Mendes. O treinador explica que o atual lateral do Paris Saint-Germain é «um jogador muito completo» e, para o substituir, tem de recorrer às características de vários jogadores que tem para aquela posição.

No último jogo, frente ao Besiktas, foi Matheus Reis o eleito para jogar sobre a esquerda, mas antes disso já por lá tinham passado Nuno Santos, Vinagre e até Ricardo Esgaio. O treinador chegou a dizer, a certa altura, que Vinagre, depois do desaire em casa com o Ajax, precisava de recuperar confiança, mas isso, diz agora, já é passado.

«Essa parte já passou, o Vinagre já ganhou confiança, fez um excelente jogo contra o Belenenses. O que fazemos é gestão com as caraterísticas dos jogadores que temos e do adversário. Quem jogava ali era o Nuno Mendes que era muito completo. Era bom nas bolas paradas, rápido, forte. O que fazemos agora é dividir o que era o Nuno Mendes por vários jogadores. O Nuno Santos joga ali quando queremos meter lá um extremo em vez de um lateral», explicou.

O Sporting vem de dois jogos em que marcou oito golos, na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões. Dois jogadores em que Ruben Amorim já pôde voltar a contar em pleno com Pedro Gonçalves, mas o treinador reitera que não existe qualquer dependência da equipa em relação a Pote.

«Não, porque temos vindo a ganhar. Não ganhamos os dois primeiros jogos da Liga dos Campeões porque foram dois jogos com equipas difíceis. É um jogador muito importante, tem um passado como médio, mas o ano passado fez de avançado. É um jogador de muita qualidade, mas não penso que estejamos dependentes do Pote. O que aconteceu que aconteceu foi que a equipa melhorou. Não gosto de estar a individualizar, mas o Palhinha melhorou, como outros melhoraram e quando os jogadores melhoram a equipa também melhora», comentou ainda.