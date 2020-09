O Sporting continua a preparar a temporada 2020/21 e, tendo em conta o jogo desta sexta-feira com o Valladolid, Rúben Amorim orientou mais um treino dos leões. O técnico não pôde contar com os internacionais que estão ao serviço das seleções nem com Luiz Phellype.

O avançado brasileiro continua debaixo de vigilância médica. De acordo com a nota dos leões, Amorim trabalhou a vertente tática na sessão.

O jogo com o Valladolid é nesta sexta-feira, às 20h00, em Alverca.