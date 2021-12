O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, garantiu esta terça-feira que os azuis tudo vão continuar a fazer para que o jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, que terminou ao fim de 48 minutos com vitória dos encarnados por 7-0, seja repetido.

«Tudo fizemos e tudo vamos continuar a fazer para que aquele jogo seja repetido, a bem da verdade desportiva», afirmou o dirigente, ao final da manhã desta terça-feira, em declarações à saída da Assembleia Geral Extraordinária da Liga, na qual foi aprovada a mudança no Regulamento de Competições – mas sem efeitos retroativos, algo que o Belenenses queria – para um mínimo de 13 jogadores na ficha para disputar um jogo.

A 27 de novembro, e devido a um surto de covid-19 no plantel, o Belenenses entrou em campo apenas com nove jogadores – a maioria dos sub-23 – e ficou sem o mínimo exigido nos instantes iniciais da segunda parte. Dois atletas não voltaram do intervalo e um lesionou-se após o reatamento.

«O Belenenses tudo fez para que o jogo não se realizasse. Fomos obrigados a ir a jogo, senão tínhamos falta de comparência. Em todas as instâncias temos procurado que o jogo não seja homologado, que seja repetido. Hoje foi mais uma. A proposta não foi admitida. Foi a primeira vez em dez anos que sou dirigente, que uma proposta é colocada à Assembleia para decidir se é admitida ou não. Foi mais uma excecionalidade de todo este processo, que é de si excecional», disse Rui Pedro Soares, não se pronunciando sobre o facto de o Sporting ter sido o único clube a ficar do seu lado na proposta.

«Não me quero pronunciar sobre votações individuais de sociedades desportivas. Quero dizer apenas que, já no passado, o Belenenses esteve sozinho em alguns combates aqui na Liga, que mais tarde veio a ser reconhecida a nossa razão. A AG da Liga entendeu que a proposta seria ilegal e como tal não podia ser apresentada. A proposta nem chegou a ser discutida», afirmou, ainda.