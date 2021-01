Dono da baliza nos 13 jogos anteriores da Liga, Samuel ficou de fora do jogo do Portimonense contra o Belenenses, depois de ter estado em contacto com uma pessoa que apresentou sintomas de Covid-19.



«Como fazemos todos os dias, medimos a temperatura aos jogadores e perguntamos se tiveram contacto com alguém com sintomas de Covid-19. O Samuel reportou-nos um contacto de risco e, por prevenção, não disputou o jogo e está em isolamento profilático», explicou Frank Mederos, médico do clube algarvio.



Samuel já foi testado e aguarda o resultado do teste.