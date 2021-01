Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações após o empate a uma bola no Estádio do Bessa:



«O Boavista entrou melhor no jogo. Não conseguimos ter bola e escolher os melhores momentos. Queríamos preparar melhor a jogada e explorar a profundidade. Sabíamos que o Boavista nos ia pressionar. Nos primeiros 25 minutos não conseguimos contrariar o ascendente do Boavista. Íamos deitando tudo a perder nesses primeiros 25 minutos.»



«Aproveitei um momento de paragem para ajustar alguns aspetos. Fomos melhores a atacar e a defender, criámos oportunidades e chegámos ao empate. A segunda parte foi equilibrada, repartida no domínio. Conseguimos boas aproximações, oportunidades e o Boavista também as teve. Aceito o empate, embora não seja o ideal. O Santa Clara nunca tinha pontuado no Bessa.»



[Carlos pode ser alternativa a Thiago Santana?]



«O Carlos é um valor seguro do nosso futebol e do Santa Clara. Pode jogar em diversas posições, no corredor ou como segundo avançado. Tem recursos válidos e com golo, mas não é ponta-de-lança. Estamos à procura de uma alternativa válida ao Thiago Santana, pois só temos o Cryzan e o Shahriar. Não queremos reforçar por reforçar. Perdemos alguns jogadores por tempo longo.»



[Que sensações no regresso ao Bessa?]



«Foi bom rever amigos num clube que me diz bastante. O Boavista permitiu-me mostrar bastante o meu trabalho. Gostei de conviver com muita gente daqui, gostei de trabalhar no Boavista. Desejo que o Boavista faça o seu percurso e consiga atingir os seus objetivos.»



[Faltou algo ao Santa Clara no ataque?]



«Faltou sermos mais audazes. Temos de melhorar nesse aspeto e perceber até que ponto o empate é ou não um bom resultado. Podíamos ter decidido melhor no processo ofensivo, nomeadamente no aproveitamento de algumas fragilidades que o Boavista demonstrou a defender. Estamos num processo e o ponto está muito caro. Há que ganhar maturidade».



«A performance depende muito da qualidade na tomada de decisões. Aproximámo-nos muito, mas não finalizámos como queríamos. Podíamos ter tirado proveito do posicionamento do Boavista. Tirámos cruzamentos, pedi para sermos práticos e temos de perceber o que é melhor em cada ação de jogo.»