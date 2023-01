Declarações de Jorge Simão, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do estádio de São Miguel após a derrota por 3-0 diante do Benfica:

«Há comportamentos que temos vindo a treinar desde de que estou no clube mas como é óbvio não estão ainda colocados no cérebro. Está tudo colado de forma superficial. E com um uma entrada forte do Benfica, tivemos muita dificuldade. Ao intervalo a minha comunicação com os jogadores foi a de passar a mensagem de se agarrarem ao que treinaram. Se fizéssemos um golo, e tivemos possibilidades de o fazer, entraríamos na discussão do resultado.

Acho que os jogadores ouviram-me e tiveram esta intenção no decurso da segunda parte e ficou visível que há qualidade individual nesta equipa, assim consigamos construir uma equipa com as ideias perfeitamente alinhadas.

Na verdade, se fizéssemos um golo, o jogo voltaria a abrir. Com o 2-0, se fizéssemos o golo, o resultado estava vivo e nós entravamos na discussão do jogo e tivemos oportunidades para o fazer. Conseguimos construir situações boas e fazer uma circulação mais consistente da bola, fomos mais agressivos na forma de pressionar. Principalmente é isso que eu tiro de positivo.»