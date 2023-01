FIGURA: Enzo Fernández

Enzo encheu o campo nos Açores. Um polvo cujos tentáculos se estendem por todo o terreno. Num jogo onde os jogadores do Santa Clara pareceram sempre macios, a intensidade do campeão do mundo fez a diferença. O jogo do Benfica passou todo por ele. Foi ele que assistiu para o primeiro golo do encontro, num cruzamento perfeito para Aursnes. Foi também ele, logo a seguir, que inventou o início da jogada do segundo e acabou também por ser o campeão do mundo a estar envolvido no lance do terceiro, ao assistir Gonçalo Guedes.

MOMENTO: minuto 9, Aursnes abre a porta

A assistência de Enzo é deliciosa. A finalização de Aursnes é impecável. Excelente golo do Benfica, que, apesar da permeabilidade do adversário, hoje não facilitou. Na antevisão do encontro, já se conseguia prever a superioridade do Benfica, mas o que é certo é que este instável Santa Clara já conseguiu fazer frente a Sporting e FC Porto esta época. Contudo, o Benfica não permitiu sequer essa oportunidade aos açorianos. Um jogo fácil para o líder do campeonato, sobretudo devido à vantagem conseguida cedo. Nada como um golo antes dos 10 minutos para a equipa teoricamente mais forte ficar confortável no jogo.

OUTROS DESTAQUES:

Gonçalo Guedes

Ainda necessita de algum tempo para atingir a plenitude da sua forma, mas hoje ficou claro que Guedes pode ser um grande reforço para a segunda metade da temporada. Entrou decidido, envolvendo-se nos movimentos defensivos da equipa e procurando entrosamento com os elementos atacantes. Marcou – com alguma sorte à mistura, é certo – na sua estreia e isso pode vir a ser uma alavanca motivacional para o que aí vem.

Gonçalo Ramos

Podia ter saído dos Açores com mais golos no bolso, mas tal não apaga a excelente exibição de Gonçalo Ramos. Aproveitou quase na perfeição o espaço concedido pelo Santa Clara. Driblou os defesas, apareceu entre linhas e foi o primeiro defesa da equipa.