Mário Silva, treinador do Santa Clara, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Boavista, no Estádio do Bessa (2-1):

«Houve um jogo antes e depois da expulsão. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil pata nós, mas até acredito, pelo que senti, que a nossa equipa vinha com uma estratégia pata conquistar os três pontos e que foi isso que tentámos. Depois, com dez jogadores, ficou mais difícil. Em relação ao comportamento dos nossos jogadores, uma equipa que mesmo com nove jogadores, tem uma oportunidade no final…. Os ses valem pouco no futebol. Estou satisfeito com o comportamento dos jogadores. A equipa apresentou-se nestes dois jogos de forma competitiva e nunca perdeu o rumo. Tenho pena de não termos conseguido levar pontos daqui.»

Sobre o grande golo de Rildo: «Sabemos da qualidade do Rildo. Foi trabalho do coletivo, mas teve mérito o Rildo. Num momento de transição conseguimos surpreender, era essa a nossa estratégia. Aproveitámos o espaço exterior e depois houve mérito do jogador que decidiu em termos individuais.»

As queixas de Allano ao intervalo: «Ele estava a queixar-se que estavam a ofendê-lo de forma imprópria. Racismo? Como eu lhe digo, eu não vi, não ouvi, percebi que houve ali alguma queixa em relação a isso, mas não consigo confirmar. Que o Allano se queixou, sim. Não me apercebi de nada. Segundo me parece, pelo que diz, foi da bancada. Não posso dizer com exatidão, não vi e não falei ainda com o Allano sobre isso.»

