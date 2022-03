Na véspera de receber o último classificado da Liga, Mário Silva frisou que não olhou para a classificação na análise que fez ao Belenenses.



«Não olhamos para o adversário de acordo com a tabela classificativa. Olhámos e analisámos o adversário por aquilo que é a sua competência e por aquilo que é o positivo e o negativo em termos de equipa», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 27.ª jornada da Liga.



O técnico alertou para o facto de os azuis ainda estarem na luta pela permanência e avisou quem acha que será um jogo fácil para os açorianos.

«É uma equipa que, claramente, não está arredada pela luta na I Liga. Tem sido competitiva, mesmo nos jogos em que não conseguiu pontos, lutou sempre muito e bem por eles e desengane-se quem pense que vai ser um jogo fácil», reforçou.

Mário Silva vincou que o «objetivo» ganhar, mas salientou que a equipa vai ter de «trabalhar muito» para vencer o encontro.

«Vai ser muito duro conseguir [os três pontos]. Do outro lado vamos ter uma equipa que vem jogar a vida aqui. É normal. E nós, deste lado, também temos de dar a vida. Todas as vidas que possamos imaginar ter para vencer o jogo. Vai ser um jogo muito difícil», afirmou.

Mário Silva lembrou que, «infelizmente, o Santa Clara também já esteve em lugares difíceis da tabela» durante a época, acrescentado que os resultados mais recentes do Belenenses «não foram coincidentes com as exibições».

«O Belenenses é uma equipa que, a nível de transição ofensiva, tem muita capacidade. É uma equipa que, em termos defensivos, defende com muita gente atrás da linha da bola, procurando normalmente aproveitar o erro dos adversários», acrescentou.

Mário Silva reconheceu ainda que, em caso de vitória no próximo jogo, a manutenção na Liga, o «grande objetivo da época» do Santa Clara, fica «mais perto». «Esses próximos três pontos são claramente um passo importante neste sentido. Senão selar, ficamos perto de selar esse objetivo», concluiu.

O Santa Clara-Belenenses está marcado para este sábado, às 17h00.