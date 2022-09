Declarações do treinador do Santa Clara, Mário Silva, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após o empate ante o Paços de Ferreira, a uma bola, a contar para a sétima jornada da I Liga:

«Não fizemos um bom jogo. Não digo bloqueio mental, mas denota-se alguma ansiedade em alguns jogadores e que se estende à equipa. Tivemos um período inicial muito positivo, depois só voltamos a aparecer na parte final da primeira parte, em que acho que conseguimos dominar o jogo como queiramos, com bola.»

«Nestas fases e principalmente a jogar em casa, com a necessidade de ter de vencer perante os nossos adeptos, é normal ter ansiedade. Eu disse isso aos jogadores, mas temos de combater a ansiedade com a confiança e a motivação e a paixão.»

«Acho que houve duas equipas a quererem jogar, mas não foi um jogo muito bem jogado. Falo principalmente da nossa equipa. Foi muito com o coração e pouca na criatividade e na organização em termos ofensivos. Em termos defensivos acabámos por estar sólidos. Em termos ofensivos acho que, com a qualidade que todos estes jogadores que compõem o nosso plantel têm, temos conduções para fazer melhor.»

«O campeonato é longo, é uma luta muito grande, costuma-se dizer que é uma maratona. Temos sete jogos, faltam 27. Falta muita coisa, há muito campeonato. Este ano temos a pausa de novembro, que tanto pode ser positiva ou não para algumas equipas. Nós, enquanto grupo de trabalho, temos de ter esperança que as coisas vão correr bem. Temos matéria prima.»