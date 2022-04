Mário Silva, treinador do Santa Clara, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto (3-0), no Estádio do Dragão:

«Sofremos o primeiro golo numa bola parada, onde sabíamos que porto é muito imprevisível. Sofremos um golo de uma forma que não queríamos e, a seguir, cometemos um erro e tornou-se ainda mais difícil. Na segunda parte, tentámos ajustar da melhor forma possível, para sermos consistentes e subir um pouco a nossa pressão para filtrar o jogo ofensivo do FC Porto, mas foi complicado.»

Como vai ser a Liga ao fim? «Temos seis jogos muito difíceis pela frente, sabemos que não vai ser fácil, mas é de realçar o que estes jogadores têm feito. Nos últimos 12 jogos, só perdemos fora com Benfica e FC Porto. A vitória acaba por ser justa e a nós cabe-nos recuperar e preparar bem o jogo do próximo domingo.»

O abraço aos jovens do FC Porto no final: «É sempre bom para mim regressar e rever jogadores com quem tive o privilégio de partilhar momentos importantes. Fui um dos que fiz parte da formação deles, estou muito feliz e orgulhoso por aquilo que eles têm feito. São meninos que me dizem muito e por isso é normal aquele momento no final.»

O esforço dos jogadores do Santa Clara: «É importante ressalvar também a atitude que os nossos jogadores tiveram. Tivemos de fazer algumas alterações e os jogadores que entraram fizeram aquilo que pedimos. Tentaram, não conseguimos, mas tenho de lhes dar uma palavra pelo esforço. Não gostamos de perder e esperamos que até final do campeonato, as derrotas com Benfica e FC Porto sejam as únicas.»