Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao V. Guimarães no jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga:

«Parabéns ao Vitória de Guimarães pela vitória. Nunca é um bom momento para sofrer golos, mas sofremos golo numa altura em que tínhamos tempo para dar resposta e dar a volta ao resultado. A meu ver, a equipa apresentou-se desinibida, com personalidade a jogar, num campo difícil. É duro sair daqui sem pontos, mas é futebol, sofremos um golo de bola parada, temos de trabalhar para que não aconteça. Infelizmente não conseguimos levar pontos daqui, é olhar em frente e pensar em recuperar estes pontos no próximo jogo. Sinto a equipa a crescer, sinto os jogadores que chegaram a ficar prontos, a equipa a ficar pronta para competir. Estamos em crescendo, apesar do resultado negativo e é isso que pretendemos. Por tudo o que fizemos aqui, pelas dificuldades que temos tido merecíamos um pouco mais de certo».

[Queixa-se de um lance na área do V. Guimarães] «Foi visto no campo, a bola foi à mão do jogador do Vitória de Guimarães. Deveria existir, pelo menos, igualdade para todos, pelo menos ver as imagens. Para mim é penálti, marcaram-nos um penálti frente ao Casa Pia que o meu jogador está de costas, não vê a bola, e é penálti. Se esse se marca têm de se marcar todos. Estamos nos açores, mas somos todos portugueses. Tem de ser visto um lance de penálti claro. Tem de haver coerência, toda a gente erra, mas às vezes tem de se alertar. Não me estou a desculpar com os árbitros, nem estou a responsabilizar ninguém, o Vitória de Guimarães».