O treinador interino do Santa Clara, Accioly, assegurou que os jogadores estão «focados» no objetivo de garantir a permanência na Liga e prometeu uma equipa «aguerrida» frente ao Vitória.



«O nosso foco é esse: é no final conseguirmos todos celebrar a tão sonhada manutenção. Sem dúvida que os jogadores nos dão essa garantia. Nós temos um trabalho árduo, mas tudo faremos para alcançar esse objetivo», afirmou, em conferência de imprensa.

Danildo Accioly, que assumiu o cargo de forma interina na sequência da saída de Jorge Simão, fez questão de enaltecer o «empenho» do antecessor, realçou o «potencial dos jogadores» e frisou a intenção de «resgatar» e «elevar a autoestima« dos atletas.

«Temos o privilégio de conhecer os jogadores e de ter uma relação de amizade com eles. O meu papel ao longo destes anos na função de treinador-adjunto foi mesmo estar ao lado dos jogadores, empenhá-los e motivá-los. Agora não poderia ser diferente», salientou.

O técnico elogiou o trabalho do plantel ao longo da última semana de trabalho, apesar de reconhecer que, «em termos anímicos, nunca é fácil a saída de um treinador».

Acciyoly prometeu ainda um Santa Clara «aguerrido» frente ao Vitória de Guimarães e apelou aos adeptos para apoiarem a equipa.

«Esperamos um Santa Clara aguerrido, forte, concentrado nas suas missões. Os jogadores sabem bem aquilo que têm de fazer frente a um adversário que tem muita qualidade e que está a atravessar um bom momento no campeonato», disse.



Confrontado sobre o objetivo dos açorianos até final da época, o técnico respondeu que o grupo só está a «pensar» no Vitória.

«O nosso objetivo agora é o Vitória de Guimarães. Tão simples quanto isso. Não vale a pena pensar em outras coisas. O nosso foco e atenção está no Vitória de Guimarães e depois logo se vê», assinalou.

O Santa Clara-Vitória joga-se este domingo, às 18h00, em São Miguel.