Filip Stevanovic, jovem sérvio inscrito pelo Santa Clara no último dia do mercado de transferências, foi apresentado neste sábado como reforço da equipa dos Açores, por empréstimo do Manchester City.

Formado no Partizan de Belgrado, o extremo de 19 anos está ligado ao clube inglês desde 2020, mas nas últimas épocas esteve cedido, primeiro ao Partizan (Sérvia) e depois ao Heerenveen (Países Baixos).