Foi até ao fim. Santa Clara e Chaves empataram este domingo a uma bola, nos Açores, num jogo em que a vitória podia ir para qualquer um dos lados. No final, o Santa Clara bem tentou, mas não conseguiu a vitória que há tanto tempo escapa ao conjunto de Accioly, apesar de ter pontuado depois de nove derrotas seguidas.

Mas vamos ao filme da partida. Dia cinzento nos Açores. Quando o árbitro levou o apito à boca para abrir as hostilidades, o vento soprava forte e a chuva ameaçava cair, afastando os adeptos do desabrigado Estádio de São Miguel.

O Santa Clara entrou disposto a romper com o cinzentismo. Numa entrada aguerrida, a equipa da casa, aos quatro minutos, lançou o primeiro ataque perigoso, através de uma iniciativa de Andrezinho. Um minuto depois, após um canto, Boateng saltou mais alto do que todos e atirou por cima da baliza de Paulo Vítor.

Desde o início que ficou clara a tendência do encontro. Os açorianos, mostrando uma personalidade invulgar para aquilo que tem sido a prestação da equipa, assumiram a iniciativa do jogo, controlando a posse de bola e procurando, sempre que possível, instalar-se no meio campo contrário.

Apostando na profundidade, o Santa Clara conseguiu por várias vezes penetrar no último terço do terreno, causando dificuldades à defesa flavienses. Aos 16 minutos, por exemplo, após um cruzamento de Bruno Jordão, Ricardinho apareceu livre de marcação na sequência de um ressalto, mas não conseguiu acertar com as redes contrárias.

O Chaves, por seu turno, mais recuado, procurou manter as linhas defensivas compactas, mas não deixou de explorar o contra-ataque. A formação de Vítor Campelos também mostrava ter capacidade para chegar com perigo à área, através de boas combinações ofensivas que deixavam bem patentes as fragilidades defensivas da equipa da casa.

Com o passar do primeiro tempo, o domínio da posse de bola ficou repartido e o jogo baixou de intensidade, ficando mais mastigado na zona central. O Chaves subiu no terreno e partilhou a iniciativa de jogo com os açorianos. Com a partida em aberto, ambas as equipas conseguiram criar lances de perigo, sendo o cabeceamento de Andrezinho aos 44 minutos a oportunidade que mais perto do golo ficou.

No segundo tempo, manteve-se o filme do primeiro: bola cá, bola lá e duas equipas próximas do golo. Aos 50 minutos, Costinha apareceu no interior da área com a baliza à mercê, mas não teve engenho para a finalização. Dois minutos, após um livre direto de Steven Vitória, foi a vez de Gabriel, com uma enorme defesa, evitar o golo do Chaves.

Com o passar do relógio, o Santa Clara começou a subir no terreno, procurando colocar mais homens no momento ofensivo. Aos 70 minutos, os adeptos ainda se levantaram nas bancadas, mas a cabeçada de Costinha foi negada por uma grande intervenção de Paulo Vítor.

O Chaves, contudo, nunca desistiu do processo ofensivo e procurou sempre o golo. E iria ser recompensado por isso. Aos 83 minutos, após uma excelente jogada, João Mendes assiste de calcanhar Abass, que em zona frontal foi fatal e inaugurou o marcador. Rude golpe para os açorianos. O ganês, que na jornada passada já tinha dado a vitória frente ao Benfica, voltava a deixar a sua marca!

O Santa Clara, contudo, não baixou os braços. Na resposta, Ricardinho recuperou a bola numa zona proibida e assistiu Bruno Jordão que atirou para o fundo das redes do Chaves. Estava resposta a igualdade, ao minuto 86.

Até ao final, os açorianos carregaram em buscar de uma vitória. Foram várias as bolas despejadas e o perigo rondou a baliza do Chaves. Aos 90+2 minutos, Guima foi expulso (levou amarelo e em seguida o vermelho alegadamente por palavras ao árbitro), criando ainda mais dificuldades para a sua equipa.

Mais com o coração do que com a razão, o Santa Clara forçou o golo, mas não teve engenho, nem a felicidade para alcançar a tão desejada vitória. No final, o dia continuou cinzento nos Açores.