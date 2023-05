A FIGURA: Adriano

O homem esteve em todo o lado. Fundamental no processo ofensivo, não teve pejo em assumir a batuta do jogo, tal como foi eficaz das dobras defensivas. Adriano deu a consistência que tem faltado nos últimos tempos ao Santa Clara. Viu a exibição coroada com o golo e foi o símbolo maior de uma exibição de enorme classe dos açorianos durante 75 minutos.

O MOMENTO: qualidade para consolidar, minuto 33

O segundo golo é o momento do jogo e por vários motivos. O primeiro é que foi a melhor jogada do encontro: uma transição ofensiva de grande qualidade, expressando todo o valor coletivo que, ao que parece, afinal existe no Santa Clara. Além disso, foi também determinante para consolidar a vitória dos açorianos. Fez toda a diferença para os insulares ir para o intervalo a vencer por dois golos, até porque sempre que sofrem um golo, o mundo parece desabar – como se verificou hoje mais uma vez.

OUTROS DESTAQUES

Ricardinho

Deu o rasgo e a criatividade que o Santa Clara não tem tido ao longo da época. Garantiu o caudal ofensivo da equipa e foi fundamental em penetrar no espaço entre linhas, baralhando o conjunto defensivo do Gil Vicente.

Bilel

Foi o elemento fundamental na quase recuperação do Gil Vicente. Se o resultado foi uma incógnita até ao fim, muito se deve à exibição dos gilistas na reta final, que teve em Bilel um dos protagonistas. Foi dele o golaço que colocou o Gil Vicente a um golo da igualdade.