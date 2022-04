Figura: Tagawa

Com dois golos marcados, Tagawa é o homem do jogo. Sempre bem posicionado e muito solidário no jogo coletivo, o japonês já é o novo menino bonito dos Açores. Tem faro de golo e não precisou de período de adaptação para demonstrar a sua qualidade. Tem cinco golos em nove jogos e vai na terceira jornada consecutiva a marcar. Como se diz «matador» em japonês?

Momento: substituições do Marítimo ao intervalo

Ao intervalo, percebendo que as coisas não estavam a correr bem, Vasco Seabra colocou em campo Raifk e Vidigal. O jogo mudou de feição. O Marítimo, que esteve apagado no primeiro tempo, reergueu-se e pareceu com outra disposição na segunda parte. Com as alterações, os madeirenses ganharam objetividade e critério – e isso foi suficiente para conquistar um ponto nos Açores.

OUTROS DESTAQUES

Allano

Formou uma dupla impressionante com Tagawa. Assistiu para os dois golos do japonês. na primeira parte, teve espaço para explodir e quando Allano embala é difícil de parar. Além da vocação ofensiva, conhecida por todos, Allano tem demonstrado um maior entrosamento defensivo nos últimos jogos.

Vidigal

Foi a vitamina que o Marítimo precisava. Agitou com o jogo e conseguiu penetrar no último terço da defesa açoriana com grande facilidade. A sua entrada foi vital para mudar o curso de jogo e a recuperação do Marítimo está ligada à exibição de Vidigal.