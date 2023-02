O Famalicão foi aos Açores vencer o Santa Clara por 3-1, num jogo que teve um pouco de tudo: um penálti desperdiçado, um golo anulado, um autogolo, um penálti convertido e ainda duas expulsões.

Num jogo entre aflitos, levou melhor a equipa de João Pedro Sousa que construiu a vantagem com golos de Iván Jaime, um autogolo de Paulo Eduardo e ainda um golo de Alexandre Penetra a fechar o jogo. Pelo meio, o Santa Clara ainda empatou, num penálti convertido por Rildo.

O Famalicão fica a respirar melhor na classificação, ao contrário do Santa Clara que, agora, tem apenas mais dois pontos do que o Marítimo e mais três do que o Paços de Ferreira no fundo da classificação.

Veja o resumo do jogo: