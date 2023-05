Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Casa Pia, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga:

«Na primeira parte, alguma precipitação na nossa dinâmica, principalmente em posse. Fez com que o adversário, extremamente bem organizado, saísse com algum perigo em situações de ataque rápido e contra-ataque, tem jogadores perigosos nesse momento. Tivemos muitas situações à entrada do último terço e faltou melhor definição. Mesmo na hora de concluir, queríamos de primeira, é preciso alguma calma, mas é compreensível neste momento da época, com o andamento da situação, principalmente no campeonato.»

«Ao intervalo, tentámos retificar, principalmente aspetos na organização ofensiva para criar mais perigo, para colocar a boa organização do adversário em dificuldade. Entrámos bem, com atitude positiva. Poucos minutos depois, achava que faltava alguma velocidade, meti o Veron, puxei o Franco para dentro, adiquei do Fábio e meti o Matheus atrás, ficando o Pepê de um lado e o Galeno no mesmo comportamento do lado esquerdo, com o Mehdi, o Evanilson e o Veron mais no corredor central, para outras dificuldades que o Casa Pia não estava a passar. Podíamos ter ganho com um resultado mais folgado, mas mérito à equipa do Filipe, ao campeonato que tem feito, é uma equipa bem organizada, que sabe o que fazer. Os jogos são assim, difíceis. A margem de erro é mínima, mas faz parte: acreditar sempre, atitude competitiva para sermos uma equipa intensa, agressiva.»

[Se abanou com os jogadores no balneário:] «São conversas entre treinador e jogadores (risos) que não faço questão de partilhar. Mas sim, foi por aí, acho que o onze que entrou é competente e que tem toda a capacidade e qualidade para ganhar ao Casa Pia. Ajustámos algumas coisas, mas foi uma conversa franca e leal, houve retificação de algumas situações, reentrámos bem, mas eu precisava de outras coisas, principalmente no último terço e a entrada do Veron foi importante e dos outros três jogadores também. Os jogadores estão de parabéns, fiquei contente com a atitude, porque não é fácil jogar depois dos nossos rivais ganharem os seus jogos. Nós percebemos e entendemos que representamos um clube que nunca desiste e não atira a toalha ao chão.»

[Imagem forte no momento do golo do 2-1:] «Nós estamos para dar luta até ao último momento do campeonato, foi assim que fizemos nestes seis anos e a história do clube demonstra. Isto foi a história de ser FC Porto.»

[Tensão após o 2-1 e após o apito final:] «Com o Filipe não se passou nada. Depois, houve elementos do banco de suplentes que estavam, pronto… situações de jogo, um jogo de grandes emoções, faz parte. Agora, digo uma coisa: a mínima coisa, a mínima palavra, ao levantar do banco como já aconteceu ao Vítor Bruno ou ao engenheiro [Luís Gonçalves], de cada vez que se dirigem ao árbitro, ou leva amarelo ou expulsão. Isso não tenho dúvida e não aconteceu ao Casa Pia. Não sei se é certo ou errado, mas devia ser para toda a gente igual.»