Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Sporting de Braga, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«Acho que a base para se ganhar este jogo era a solidez, principalmente defensiva. Sabíamos do poderio do Braga. Dentro do seu processo ofensivo é uma equipa muito positiva, chega com muita gente na frente e de diversas formas. Acho que não demos [ocasiões], não me lembro. Houve uma situação junto ao poste num cruzamento, não me lembro de mais nenhuma situação na primeira parte. Nós tivemos várias aproximações com perigo, fizemos o golo, podíamos ter feito, na minha opinião, uma vantagem diferente ao intervalo.»

«O que eu disse aos jogadores é que era preciso manter o jogo como se estivéssemos 0-0. Continuar muito concentrados, rigorosos, percebendo e respeitando o Braga como uma equipa de Champions e, nesse sentido, olhando sempre a baliza do adversário, explorando uma ou outra situação em que o Braga tem mais dificuldade. Acho que fizemos um jogo muito competente hoje.»

«O Evanilson, com e sem bola, é um jogador que nos dá muito, liga o jogo como ninguém, tem uma capacidade e qualidade técnica muito acima da média e nós, com dois alas que jogam mais por fora, como o Galeno e o Francisco, precisamos de outras nuances na equipa, quando temos a bola e quando não a temos e o Evanilson interpreta isso como ninguém, como o Pepê e metendo esses jogadores por dentro, esses quatro jogadores - os nossos dois médios, Nico e Varela, com o Evanilson e o Pepê muitas vezes a não dar referências à linha defensiva – tendo dois alas como o Galeno e o Francisco para atacar o espaço, para desequilibrar, penso que tem ganho com isso. Contentes com os três pontos.»

[Se sente que encontrou a fórmula da equipa esta época:] «Vamos trabalhando em cima do que é a equipa e os jogadores têm momentos e ciclos diferentes durante a época e neste período, esta equipa que entrou, mais os que normalmente entram, têm-me dado essas garantias nessa dinâmica que queremos na equipa.»

[Se embala para a segunda volta esta confiança:] «Sim, mas nós trabalhamos da mesma forma desde há muitos anos no FC Porto, sempre de forma muito rigorosa e determinada, olhando para a equipa, para os problemas que vão aparecendo jogo após jogo, para as coisas positivas, para a semana de treino e depois definimos o melhor onze. Ultimamente a equipa tem-se mostrado sólida em todos os momentos do jogo e isso é importante para a nossa caminhada, para a segunda volta que aí vem, sempre difícil, mas estamos aqui para dar luta e vamos à procura do nosso objetivo e o nosso objetivo é claramente ganhar este campeonato, chegar à final da Taça de Portugal e tentar conquistá-la e na Liga dos Campeões fazer o possível para passar aos quartos. Faz parte do nosso trabalho, da nossa ambição e da nossa forma de pensar neste clube.»