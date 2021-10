Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou sobre as apostas em Evanilson e Francisco Conceição na vitória sobre o Paços de Ferreira:



«[Perda de algum controlo no segundo tempo?] Tentei dar um bocadinho mais de músculo com o Sérgio e refrescar a direita com o Pepê [a meio da segunda parte]. O Evanilson e o Francisco não estavam a jogar mal, mas já não eram titulares há algum tempo. Tentei ajudar a equipa dessa forma e nesse sentido.»



«O Evanilson teve um papel importante. O espaço do Taremi foi diferente. Tentámos desmontar a boa organização defensiva do Paços. O Evanilson teve outra visibilidade no segundo tempo, mas o trabalho dele foi muito positivo.»



«Quisemos que o Taremi pisasse outros espaços, não dando referência ao corredor central do Paços. E até fez permutas com o Luis Díaz. Tivemos essas trocas e estivemos muito bem. O importante é a ocupação de espaço e estar preparado para reagir à perda.»