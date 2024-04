O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, apontou este domingo que a sua equipa precisa de «procurar a perfeição» para evitar ver fugir mais pontos para lá dos 90 minutos.

Na antevisão ao jogo com o Farense, da 31.ª jornada da I Liga, Sérgio Vieira abordou este assunto na sequência dos golos sofridos em tempo de compensação, nas últimas duas jornadas, que ditaram empates ante o Rio Ave (casa, 2-2) e Boavista (fora, 1-1).

«Trabalhámos diariamente e analisámos cada pormenor. Já marcámos nos últimos minutos e no início do jogo. Há esse fator aleatório a que é difícil associar os motivos. Temos de procurar a perfeição para que não haja qualquer deslize. Foram circunstâncias anormais, foi injusto e toda a gente viu. Temos de lutar mais ainda para que isso não se repita. Não queremos voltar a viver esse facto», frisou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão.

«Sentimo-nos fortes pelas opções que temos e pelo bom futebol. O desempenho individual pode melhorar, pois há pequenos detalhes que podem ser melhores e os jogadores trabalharam na semana sobre esses pormenores. A consistência recente dá-nos confiança. Se queremos vencer o jogo, temos de ser superiores em todos os aspetos», salientou, considerando que o Farense é uma equipa «confiante, compacta, organizada, bem orientada e a querer colocar as dificuldades máximas».

Quem também projetou o encontro ante os algarvios foi o defesa internacional angolano Kialonda Gaspar, apontando que «por vezes, o futebol é injusto nos resultados». «Não tem corrido da forma que queremos e os últimos dois jogos são prova disso. Temos de estar mais focados e ativos, pensar mais nos nossos objetivos. Temos lutado para não voltar a acontecer e há sempre algo a melhorar. A intenção é sempre essa, não importa o resultado», afirmou o central.

O Estrela, 15.º classificado com 29 pontos, recebe o Farense, 12.º com 31 pontos, a partir das 20h15 de segunda-feira. Fábio Veríssimo é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.