Otávio continua a ser o único nome no boletim clínico do FC Porto, mas Sérgio Conceição voltou a trabalhar esta quinta-feira, no Olival, com um número reduzido de jogadores, face aos muitos internacionais que estão ao serviço das respetivas seleções.

O internacional português voltou a fazer treino e trabalho de ginásio, numa altura em que Sérgio Conceição já prepara o embate com o Sintrense, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal marcado para 15 de outubro (sexta-feira, 18h45).

Além de Otávio, notaram-se a ausência de doze internacionais: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Marko Grujic (Sérvia), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão).

O FC Porto volta ao trabalho esta sexta-feira, com uma sessão de treino marcada para as 10h00.