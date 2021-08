O Sporting divulgou as regras para a venda de bilhetes para o jogo com o Belenenses, agendado para o próximo sábado em Alvalade, sendo que o clube dá prioridade aos associados mais fiéis: ou seja, associados vitalícios ou que tenham adquirido lugar em Alvalade por vinte anos.

Estes associados têm prioridade, seguindo-se a eles os sócios com 9 a 17 renovações do lugar anual. Só depois, a partir de quarta-feira, os bilhetes que sobrarem ficam disponíveis para os restantes associados com lugar anual e para os detentores de cartão de adepto.

Regras de compra de bilhetes:

- 2.ª FEIRA: Sócios com Lugares Especiais e Sócios Vitalícios

- 3.ª FEIRA: Sócios com Gamebox 2019/2020 e com 9 a 17 renovações

- 4.ª FEIRA: Sócios com Gamebox 2019/2020 e com 1 a 8 renovações

- 5.ª FEIRA: Restantes Sócios

- 6.ª FEIRA e SÁBADO: compra disponível para público exclusivamente online