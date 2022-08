FIGURA : Ricardo Horta (Sp. Braga)

Se o Benfica continua interessado em levá-lo para a Luz, Ricardo Horta aguça o apetite a cada jornada que passa. Imune às pressões de mercado, o capitão do Braga continua a ser o farol de uma equipa que encanta pelo futebol intenso e de mira sempre apontada à baliza adversária. O golo que apontou ao minuto 4 é um quadro perfeito desse estilo, tanto da equipa como de Horta.

MOMENTO : Braga resolve o jogo aos quatro minutos

O Braga iniciou o jogo a marcar e quis fechar o jogo o quanto antes. Sentindo o adversário algo perdido em campo, os arsenalistas não abrandaram o ritmo, guiados pelo capitão Ricardo Horta, incansável na procura da bola. O lance que valeu o 2-0, aos 4 minutos, demonstra-o. O internacional português pressentiu o erro de Uri Busquets, recuperou a bola e rematou cruzado, sem hipótese de defesa. Um capitão que lidera pelo exemplo.

OUTROS DESTAQUES

Banza: (Sp. Braga)

Marcou pela quarta jornada consecutiva, reforçando o estatuto de figura principal de um Braga voraz no ataque, bem ao estilo do avançado francês. Para lá do golo que apontou, sofreu a falta que resultou no penálti convertido por Ricardo Horta e assistiu Vitinha para o 4-0. Uma exibição em cheio, mais uma, assinada por Banza. Aquando da sua substituição, deixou o relvado ovacionado pelos adeptos. Percebe-se o porquê.

Vitinha: (Sp. Braga)

Num ataque em que figuram nomes como os de Ricardo Horta e Banza não é fácil sobressair, mas Vitinha continua a escrever a sua história no ataque do Braga da mesma forma como a iniciou: com muita garra e golos. Não deu descanso à zona defensiva adversária, ajudou a abrir espaços para os companheiros e também fez o seu golo, já depois de ter cabeceado para grande defesa de Arruabarrena.

Castro: (Sp. Braga)

Entrou ao intervalo para o lugar do amarelado Al Musrati e deixou a sua marca no jogo com um belo golo, candidato a melhor da jornada. Castro já nos habituou a momentos destes, mas nunca é demais repetir. Nem elogiar.