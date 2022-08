A Liga divulgou, este domingo, as datas e os horários dos jogos da quinta jornada.



A ronda vai abrir com o Benfica-Vizela, às 19h00, no dia se 2 de setembro e vai terminar segunda-feira, dia 5, com o embate entre Desportivo de Chaves e Rio Ave.



Refira-se que o Sporting joga na Amoreira, frente ao Estoril, às 21h15 da próxima sexta-feira enquanto o FC Porto entra em campo em Barcelos, sábado (20h30). O dérbi do minho também vai ser jogado no sábado às 18h00.



As datas e os horários dos jogos da quinta jornada da Liga:

Sexta-feira, 2 de setembro



Benfica – Vizela, 19h00 (BTV)

Estoril Praia – Sporting CP, 21h15 (Sport TV)

Sábado, 3 de setembro

Sp. Braga – Vitória, 18h00 (Sport TV)

Gil Vicente – FC Porto, 20h30 (Sport TV)

Domingo, 4 de setembro

Casa Pia– Arouca, 15h30 (Sport TV)

Santa Clara – Marítimo,18h00 (Sport TV)

Portimonense – Famalicão, 20h30 (Sport TV)

Segunda-feira, 5 de setembro

Boavista –Paços de Ferreira, 19h00 (Sport TV)

Desp. Chaves – Rio Ave, 21h15 (Sport TV)