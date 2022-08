A quarta jornada da Liga 2022/23 arranca esta sexta-feira com a receção do Paços de Ferreira ao Estoril e neste artigo, em constante atualização, poderá acompanhar a lista de jogadores indisponíveis para a ronda que só fica fechada na próxima segunda-feira.

No sábado há mais três jogos, com o Boavista a visitar o Bessa e o Sporting a receber o desp. Chaves, enquanto no domingo há mais três, com destaque para as visitas do Sp. Braga a Arouca e do campeão FC Porto a Vila do Conde.

Na segunda-feira há ainda mais dois jogos, com o Vitória a receber o Casa Pia e o Gil Vicente a visitar Vizela.

Esta nova ronda vai permitir ver vez alguns dos reforços assegurados pelos 18 clubes, enquanto outros ainda se podem estrear e há nomes que, por lesões ou castigos, vão ficar de fora.

Siga, ao minuto, tudo sobre a quarta ronda da Liga, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO

Paços Ferreira-Estoril (20h15)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados:

Rio Ave

Lesionados:

Castigados:

SÁBADO, 2 7 DE AGOSTO

Marítimo-Portimonense (15h30)

Marítimo

Lesionados: Rafael Brito.

Castigados:

Portimonense

Lesionados: Carlinhos e Adewale Sapara.

Castigados:

Boavista-Benfica (18h00)

Boavista

Lesionados: Miguel Reisinho e Ricardo Mangas.

Castigados:

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo e João Victor. Gonçalo Ramos em dúvida.

Castigados: Otamendi

Sporting-Desp. Chaves (20h30)

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança e Paulinho

Castigados: Pedro Porro

Desp. Chaves

Lesionados:

Castigados: João Teixeira

DOMINGO, 2 8 DE AGOSTO

Famalicão-Santa Clara (15h30)

Famalicão

Lesionados:

Castigados:

Santa Clara

Lesionados: Costinha e Tomás Domingos.

Castigados:

Arouca-Sp. Braga (18h00)

Arouca

Lesionados: Galovic.

Castigados:

Sp. Braga

Lesionados: Victor Gomez

Castigados:

Rio Ave-FC Porto (20h30)

Rio Ave

Lesionados:

Castigados: João Ferreira

FC Porto

Lesionados: Manafá, Grujic e Taremi.

Castigados:

SEGUNDA-FEIRA, 2 9 DE AGOSTO

Vitória-Casa Pia (19h00)

Vitória

Lesionados: Tomás Handel

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Carnejy Antoine

Castigados:

Vizela-Gil Vicente (21h15)

Vizela

Lesionados:

Castigados: Andrés Sarmiento

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk e Murilo.

Castigados: