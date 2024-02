O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, não gostou dos assobios dos adeptos à equipa no empate caseiro com o Desportivo de Chaves, na última jornada da Liga.

«Somos, em Braga e em Portugal, peritos no julgamento em cima do momento sem termos a racionalidade de avaliar o que é feito. Se me desagrada e fico desiludido? Claro que sim. Não há ninguém que me dê lições de braguismo, zero», disse o técnico dos arsenalistas, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Moreirense.

«Tivemos a conquista de um título e temos de ser agregadores e sentir a energia dos adeptos aqui dentro, que não haja um sentimento de tensão por jogar em casa. E isso passa-se, na verdade. Não o deveríamos ter e os jogadores sentem isso. Aos 20 minutos [jogo com o Chaves], ouvíamos assobios e isso não é benéfico para ninguém. A equipa deu provas, venceu um título. Não podemos passar do 8 ao 80. Fizemos um jogo muito bom, tivemos 25 oportunidades, fomos dominadores e não há nada a apontar aos jogadores», acrescentou.

«Queremos que os nossos adeptos façam a diferença pela positiva, façam parte das nossas conquistas, precisamos deles para suportar a equipa», afirmou ainda.

Ainda sem Niakaté e Banza, a disputarem a CAN, nem Bruma e Marín (lesionados), Artur Jorge já vai poder contar com João Moutinho e Vítor Carvalho, que falharam o encontro com os flavienses devido a castigo.

«Não perspetivo um jogo diferente dos outros. É um adversário que está a fazer uma época bastante boa, provavelmente acima das suas expectativas, e espera-nos um jogo difícil. Voltamos a jogar em casa, mas conhecemos o trajeto do adversário e teremos dificuldades. Vamos tentar ser mais eficazes na nossa exibição para vencer, pois é esse o único objetivo», vincou.

O treinador considerou que a «consistência é a chave para o sucesso» e realçou a importância do «controlo das expectativas» e a dimensão do Sp. Braga.

«Vencemos um título e isso foi importante para materializar a capacidade da equipa porque não nos deram nada, mas a distância para os três primeiros vai obrigar a um tremendo esforço, queremos encurtar distâncias e estar dentro do top-3, mas também temos de olhar para quem está atrás, temos de ter essa humildade», sublinhou.

Artur Jorge alertou ainda para a importância da eficácia. «Num jogo, a eficácia faz toda a diferença. Na meia-final [da Taça da Liga] com o Sporting, num jogo em que o adversário criou muitas oportunidades, mas os remates aos ferros [na baliza do Braga] foram de fora da área e teve outras ocasiões. Mas, duvido que tenham sido tão claras como as que tivemos com o Chaves e a exibição do Sporting foi ultra valorizada, não podemos ter dois pesos e duas medidas. É difícil dissociar a eficácia do resultado.»

O Sp. Braga recebe o Moreirense, a partir das 20h30 deste domingo, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.