Depois do regresso às vitórias na última jornada, o Sp. Braga volta agora a virar agulhas para o objetivo do terceiro lugar, ocupado nesta altura pelo Sporting, que está a três pontos de distância.

A garantia foi dada pelo técnico dos minhotos, Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

«Conseguimos aproximar-nos e reduzir a distância para três pontos e aumentar a folga para o quinto classificado. Há duas jornadas, tínhamos cinco pontos para cima e três para baixo e agora é o inverso. Vamos ter uma luta que vai ser sempre intensa da nossa parte, bem vincada e com o objetivo claro de tentar recuperar o terceiro lugar», afirmou, citado pela Lusa.

Pela frente, no entanto, os bracarenses terão um adversário difícil e que tem «um dos melhores registos após a retoma»: «Naturalmente que isso vem aumentar o nosso estado de prontidão e alerta. O futebol é o momento e vamos olhar para este bom momento que atravessa e não para a classificação.»

De resto, Artur Jorge reconhece que a vitória com o Desp. Aves, na ronda anterior, descontraiu os jogadores.

«Sim, vimos a equipa mais solta [na segunda parte], mais fluida nas suas dinâmicas e isso consegue-se com a ajuda dos resultados, isso é fundamental para que a equipa possa estar liberta e disponível para fazer e perceber o que é pedido. Esse é um ponto interessantíssimo da nossa parte, conseguir trabalhar com os atletas e eles estarem mais próximos do que fizeram nessa segunda parte e sentirem prazer no que estão a fazer.»

«Tenho aquele que pode potenciar mais não só o sistema, como os atletas e a equipa, ganhando. Peguei nos jogadores que aqui estão, mas mais do que o sistema é ter jogadores que saibam interpretar dinâmicas diferentes durante os diferentes momentos do jogo e isso eu tenho visto que tenho cá jogadores muito completos nesse aspeto», prosseguiu, sobre a questão do esquema tático.

O Sp. Braga desloca-se ao terreno do Paços de Ferreira esta sexta-feira, a partir das 21h30, em jogo da 31.ª jornada da Liga.