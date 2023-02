Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida em Alvalade (5-0), em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«É difícil encontrar uma explicação. O jogo levou a que isto pudesse acontecer. A primeira parte foi mais equilibrada. A primeira oportunidade foi do Sporting de Braga pelo Banza na área. Não fizemos golo. Depois sofremos num lance de bola parada.



Assumo a responsabilidade do que possa ter acontecido. De forma diferente da Taça da Liga, tentámos discutir o resultado e vencer. Tivemos uma entrada perfeitamente desastrada na segunda pare, na qual sofremos um golo estranho precedido de falta. A vantagem não existe porque o Racic tem um homem em cima dele. Uma série de coincidências condicionou-nos. A expulsão também foi exagerada na minha opinião. Tudo isto para referir alguns factos, factos que não tiram demérito à nossa prestação.



Perdemos três pontos. Temos menos um ponto em comparação com a primeira volta. Precisamos de fazer uma segunda volta melhor. Esse é o objetivo. Temos de ir buscar esses pontos a outro lado.



Pizzi? É muito ingrato depois de um resultado desfavorável para o Pizzi, Borja, André e Rodrigo que entraram. Espero que sejam comprometidos e sérios com as ideias e com os objetivos do Sp. Braga. Acreditamos muito neles para que o Sp. Braga possa fazer melhor do que o que fez hoje.



Terceiro lugar? O que sabemos é que perdemos o jogo. Focamo-nos no imediato. Temos de voltar atenções para o Famalicão. Temos curto espaço de tempo entre os jogos. Vamos tentar vencer o próximo jogo. A nossa eépoca é em termos de consistência.»