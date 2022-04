Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (3-2) frente ao Benfica:

[O que falta ao Ricardo Horta para chegar à seleção] «O Ricardo nos últimos dois dias não treinou, estava com um problema gástrico e ontem estava a soro, apenas para se perceber o caráter do jogador. É o jogador de elevada capacidade técnica, de grande interpretação do jogo, uma finalização fora do vulgar com os dois pés, é um goleador. É um jogador que pode aspirar a um nível muito mais alto. Relativamente. A seleção é com o Fernando Santos, não é comigo. Quero esperar que não. O Palhinha aqui não foi internacional e no Sporting foi, mas o Paulinho aqui foi internacional e no Sporting não».