O Conselho de Disciplina instaurou processos disciplinares ao Sporting e a Hugo Viana, na sequência dos acontecimentos durante o jogo em Braga, que a formação leonina venceu por 1-0.

O diretor desportivo da formação leonina, recorde-se, envolveu-se numa troca de palavras com António Caldas, comentador da NEXT, tendo até invadido o camarote onde estava o cana de televisão do Sp. Braga.

Pelas mesmas razões, foi instaurado um processo disciplinar ao clube, que agora vai seguir os trâmites normais, sendo enviado para a Comissão de Instrutores da Liga, que vai fazer toda a instrução do processo.