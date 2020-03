Custódio Castro, treinador do Sp. Braga, acredita que todas as equipas estarão em igualdade de circunstâncias quando a Liga vier a ser retomada. O técnico falou aos jornalistas esta quarta-feira, por videoconferência, dando conta de que o foco está «no combate a esta pandemia», não estando preocupado com o regresso à competição.

«Depois de todos nós conseguirmos vencer esta pandemia as equipas vão estar em pé de igualdade para disputar as jornadas que faltam. Nós, Braga, estaremos preparados. Trata-se de uma situação nova, não é benéfico para o futebol nem para todos os setores. Não sei se depois, no regresso, o campeonato estará desvirtuado ou não, o que sei é que ninguém estava à espera», atirou o técnico de 36 anos.

Sem muito tempo para preparar a sua ascensão à equipa principal, o técnico revela que tem tido algum cuidado no trabalho tático da equipa. «Temos uma forma de jogar bem assimilada, que já o era vertical em termos de Sp. Braga. Partilhamos alguns vídeos com os jogadores, coisas que estão a fazer bem e o que têm de corrigir, mas no fundo queremos dizer que já estamos com saudades deles. Que continuem a preparar-se porque regressarão», frisou.

À margem do futebol, o treinador assume mesmo como principal preocupação esta situação pandémica. «O foco neste momento é o combate a esta pandemia. Não tenho medo do que possa acontecer em termos futebolísticos», ressalvou.