Rúben Amorim estreia-se este sábado no banco do Sp. Braga, no encontro da 15.ª jornada da I Liga frente ao Belenenses, com a particularidade de não poder dar indicações por não ter o grau de habilitação necessário para treinar na I Liga. O técnico diz que se tentou manter longe da polémica e das críticas da Associação Nacional de Treinadores.

«Foquei-me no trabalho e avisei as pessoas que me rodeiam que queria estar à parte. Compreendo, posso não concordar, mas foco-me no meu trabalho. Estou tão feliz e concentrado que me passa completamente ao lado», garantiu.

«Não vou mentir que me faz confusão [não poder dar indicações no banco]. Tenho medo de sofrer um AVC, porque preciso de me mexer», gracejou, garantindo em seguida: «A equipa técnica está preparada. O Micael Sequeira [adjunto] chegou agora, adaptou-se bem, conhece os jogadores e o Sp. Braga e estamos tranquilos. Terei o apoio do médico se algo se passar.»

Rúben Amorim admite que este é um jogo «especial», mas adianta: «Uma coisa que percebi durante a semana é que ansiedade é igual, seja no Casa Pia ou no Sp. Braga B. A pressão que tenho é interior, porque o que quero é ganhar. Estou tranquilo, já conhecia mais ou menos os jogadores. No sábado é que vamos ver como eles estão. Estou certo de que vamos entrar com um querer muito grande.»

Sobre o adversário, Rúben Amorim diz que «o Belenenses é uma equipa organizada, uma equipa tranquila».

«A responsabilidade está mais do nosso lado. Mas estou tão focado na minha equipa que o importante somos nós, o queremos para o novo Sp. Braga. Estamos preparados para enfrentar os problemas», apontou.

Questionado sobre se vai optar por um sistema de três centrais, o treinador afirmou: «O sistema em si não é tão importante, o que queremos é uma equipa que quer jogar futebol positivo, que quer ter bola e, acima de tudo, com fome, atitude e irreverência. É isso que vamos tentar fazer.»

Com o mercado de inverno aberto, Rúben Amorim não fez lista de compras. «Não pedi ninguém, o plantel é muito longo. O treinador não se pode esconder porque é clara a qualidade do plantel Sp. Braga.»

«Não precisamos de ninguém. Temos um plantel muito bom e vamos ver o que podemos fazer. Preciso é dos que estão neste plantel», garantiu.

Rúben Amorim não quis estabelecer um objetivo para esta temporada. «Antes de passarmos para esse ponto, a primeira coisa que temos de conseguir é o Sp. Braga focar-se nos jogos que tem responsabilidade de vencer e estar confortável. Quando não tem responsabilidade de vencer, como na Liga Europa, - veja-se o Wolverhampton que praticamente não perde com ninguém -, é diferente, mas revela que os jogadores têm muito talento. Contudo, quando têm a responsabilidade de vencer isso cria-lhes algum peso.»

«Os jogadores têm de perceber que em 95 por cento dos jogos o Sp. Braga entra a perder, porque 0-0 é estar a perder. Esse é o sentimento de equipa grande, mas acho que os jogadores ainda não têm essa maturidade. Isso leva tempo, mas quero trabalhar nisso», frisou o treinador.