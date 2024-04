No duelo com o Vizela, da 30.ª jornada da Liga, os adeptos do Sp. Braga fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio a Rui Duarte, técnico que perdeu o filho no último domingo.



«Nenhum guerreiro caminhará sozinho. Força mister e Afonso», leu-se numa tarja exibida pelos adeptos ao minuto 23 do encontro que se disputa na Pedreira.



Gustavo Ferreira Duarte, filho do treinador dos bracarenses, foi vítima de morte súbita num quadro de doença crónica. Tinha 23 anos.