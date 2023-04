Pizzi, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada por 4-1 frente ao Estoril, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«É uma alegria enorme. Agradeço a quem me deu esta distinção [melhor em campo]. É uma felicidade enorme entrar e ajudar o Sp. Braga a conquistar mais uma vitória. Sou apenas mais um que trabalha diariamente para conquistar vitórias. Foi o que aconteceu frente a um rival complicado que precisa de pontos e que está na luta pela manutenção. Tirando o início da segunda parte, fizemos um excelente jogo. Quero agradecer aos adeptos, deram uma força extra e permitiram que saíssemos com os três pontos.



[O que é que o mister Artur Jorge lhe pediu]: «Disse-me para tentar ter bola, descobrir espaços entre linhas e assumir o jogo. Foi o que tentei fazer. Tivemos uma boa reação ao golo sofrido. Enfrentámos uma equipa com bons jogadores e com um excelente treinador. Fomos justos vencedores com golos bonitos como foi o do Joe [Mendes]. Agradeço a todos os adeptos, foi um bonito final de tarde aqui.»



[Qual a importância do golo]: «É uma felicidade enorme marcar com esta camisola.Já procurava este golo há bastante tempo, já tinha tido oportunidades antes, mas não consegui marcar. Hoje marquei, é fruto do trabalho. Parabéns aos meus companheiros também. Receberam-me muito bem. Agora vamos trabahar porque quinta-feira temos um jogo muito importante.»



[Sobre o resultado do Clássico]: «Não controlamos os outros jogos. Controlamos o nosso trabalho diário e os nossos jogos. O foco é treino a treino e a jogo a jogo. Não controlamos o que se passa nos outros jogos. O foco é o Sp. Braga. Agora vamos descansar e preparar o jogo de quinta-feira que é muito importante para nós.»