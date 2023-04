Sp. Braga e V. Guimarães vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina de um jogo à porta fechada para ambos os clubes.

Em causa para o castigo está o arremesso de pirotecnia pelos adeptos no jogo entre as duas equipas, no final de fevereiro, a contar para a 22.ª jornada da Liga, que terminou com a vitória dos vimaranenses.