O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o Sporting de Braga em 3.898 euros na sequência da agressão de um adepto ao repórter fotográfico Gonçalo Delgado no final do jogo dos minhotos frente ao Arouca, no passado dia 19 de fevereiro.

De acordo com o comunicado do organismo, o Sp. Braga apresentou «a confissão integral e sem reservas».

Recorde-se que o fotógrafo estava ao serviço do jornal O Jogo e foi agredido, com uma cabeçada, por um adepto dos bracarenses num dos elevadores do estádio. O apoiante conseguiu então escapar, mas foi apresentada queixa contra o mesmo junto da PSP, num episódio que motivou reações prontas do clube minhoto e da Liga.

Também esta terça-feira, o CD puniu o Sp. Braga e o V. Guimarães com um jogo à porta fechada.