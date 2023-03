O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Sporting de Braga pela agressão ao repórter fotográfico Gonçalo Delgado no final do jogo dos minhotos frente ao Arouca, no passado dia 19 de fevereiro.

Do mapa de castigos desta quinta-feira, no qual se ficaram ainda a conhecer várias multas ao Sporting de Braga pelo dérbi minhoto em Guimarães, assim como outro processo disciplinar, consta este processo pelo jogo com o Arouca, que Maisfutebol confirmou ter relação com a cabeçada de um adepto ao repórter fotográfico.

O fotógrafo estava ao serviço do jornal O Jogo e foi agredido por um adepto dos bracarenses num dos elevadores do estádio. O apoiante conseguiu então escapar, mas foi apresentada queixa contra o mesmo junto da PSP, num episódio que motivou reações prontas do clube minhoto e da Liga.