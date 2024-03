A FIGURA: Roger

O jovem extremo dos minhotos tem trazido uma energia diferente à equipa, pela irreverência que dá no corredor direito. Tem uma incrível capacidade de explosão, drible e remate fácil. Na primeira parte, somou cruzamentos perigosos, assumiu o um para um e ficou perto do golo em várias ocasiões. Na segunda, esteve mais apagado, mas o momento de consagração chegou ao cair do pano, com um golaço, já depois de ter enviado a bola ao ferro.

O MOMENTO: Banza cai na área e desfaz o nulo, 57m

O primeiro golo do Sp. Braga abriu caminho a uma vitória que, até então, estava complicada. Simon Banza caiu na área após um toque de Pedro Mendes e Hélder Malheiro assinalou penálti, mantendo a decisão, mesmo depois de ser chamado a ver as imagens no VAR. Na cobrança, Banza foi sinónimo de classe.

OUTROS DESTAQUES

Banza

Não foi, certamente, um dos melhores jogos do avançado franco-congolês, mas teve um sabor especial. Desatou o nulo e chegou aos 18 golos na Liga, sendo líder isolado na lista de melhores marcadores.

João Moutinho

Já nem é novidade estar neste espaço. Renovou esta semana por mais uma temporada e faz todo o sentido. O médio comandou todo o jogo do Sp. Braga e foi fundamental com vários passes a rasgar a linha defensiva tricolor.

Borja

O lateral-esquerdo esteve muito subido e envolveu-se bem na dinâmica ofensiva da equipa. Destacou-se pelos remates de fora da área e, em cima do intervalo, quase abria o marcador.

Léo Cordeiro

O Moutinho do Estrela, digamos. O médio brasileiro tem um pulmão enorme e dirigiu as operações da sua equipa. Muito sereno com bola e com inteligência sem ela.

Bruno Brígido

O guarda-redes do Estrela esteve muito seguro entre os postes e transmitiu tranquilidade aos companheiros da defesa. Na primeira parte somou várias defesas, a melhor a remate de Borja, já em tempo de descontos. No segundo tempo, ficou um pouco mal visto em dois lances em que saiu a correr da baliza, um deles o do 2-0.