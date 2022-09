A FIGURA: Tormena

O dérbi teve um herói improvável. Quando já preenchia a ficha de jogo sem assinalar a letras garrafais um herói para o encontro, eis que já para lá da hora surge Vítor Tormena a segurar o triunfo para os bracarenses com um golpe de cabeça. O central brasileiro foi mais alto do que toda a gente e carimbou os três potnos.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (90+8)

Livre para o Sp. Braga na zona intermediária, o último lance do encontro. Ricardo Horta cobra a falta, coloca a bola nas costas da defesa de forma venenosa, e é Tormena a ganhar nas alturas, fazendo o desvio letal para o fundo das redes. A defesa do Vitória não conseguiu fazer o corte, co o Sp. Braga a carimbar o triunfo para lá da hora.

OUTROS DESTAQUES

Fabiano

Deu amplitude ao ataque do Sp. Braga, sendo pelo seu lado que os arsenalistas mais criaram lances de superioridade numérica. Foi através das suas incursões ofensivas que os bracarenses ganharam terreno à teia defensiva adversária.

Ibrahima Bamba

Em terrenos que normalmente não são os seus, o médio foi quase um terceiro central para equilibrar forças perante um ataque numeroso do Sp. Braga. O jogador de apenas dezanove anos foi à luta, posicionou-se bem, ganhou vários duelos e foi um bombeiro de serviço.

Nélson da Luz

O expoente máximo do ataque do Vitória de Guimarães, sendo o elemento mais irreverente da equipa de Moreno com as suas iniciativas individuais. Esteve perto de abrir o ativo ainda na primeira parte.

Simon Banza

Desta vez não marcou, mas deu muita luta ao setor mais recuado dos vimaranenses. O atacante, melhor marcador da Liga, travou duelos intensos e esticou o jogo arsenalista.