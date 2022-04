Declarações de Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-2) frente ao Sp. Braga:

[Reta final em que pode ficar a nove pontos do segundo classificado] «O segundo classificado ainda não jogou, se ganhar ficamos com uma distância ainda mais difícil. É uma questão de contas, aumentando a distância o objetivo fica mais difícil. Independentemente disso temos de dar uma resposta enquanto equipa em função da equipa que deveria ter estado aqui em Braga, mas não esteve».

[Como encontrou a equipa no balneário?] «Temos consciência do jogo que fizemos. Sentimos que podíamos ter feito muito mais e o sentimento no final é de frustração pela repostas que não demos. O caminho é abordar o próximo jogo e tentar ganhar. É com o Liverpool, vamos ter tempo para falar desse jogo, mas o remédio e preparar já o jogo».