Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, comentou desta forma a vitória da sua equipa em Arouca (0-1). Declarações em conferência de imprensa, reproduzida pela Agência Lusa:

«Foi um jogo difícil, tal como prevíamos, havia todo um contexto que indicava isso mesmo, mas fomos uma equipa combativa que dominou grande parte do jogo e tentou ser dominadora, principalmente na primeira parte, quando tivemos a eficácia para fazer um golo e poderíamos ter feito mais também.

Na segunda parte, tivemos uma oportunidade clara para poder dilatar e acabámos num ritmo em que a equipa se sentiu confortável a controlar o jogo e o resultado. De qualquer forma, o mais importante era ganhar o jogo e isso foi um objetivo conseguido, portanto estou satisfeito com a conquista dos três pontos.

[Quanto à substituição de Bruma, que mostrou insatisfação ao sair do relvado] É natural que tenha saído menos satisfeito porque todos os jogadores querem estar lá dentro, contribuir e acrescentar. Os jogadores são todos eles muito competitivos, tudo o que possa tirar-lhes minutos é de alguma insatisfação, mas sem qualquer tipo de situação que mereça registo.

Eu senti-me confortável [com a gestão da equipa] porque confio nos jogadores, aquilo que eles estavam a fazer, e o nosso jogo posicional estava dentro daquilo que trabalhámos, apenas tivemos alguns momentos de transição do adversário que nos causaram alguma intranquilidade, mas a verdade é que não permitimos grandes ocasiões ao adversário e, com isso, não sofrermos nenhum golo. Defensivamente, estivemos dentro do plano daquilo que nós queríamos.»