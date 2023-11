Daniel Ramos, treinador do Arouca, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Sp. Braga (0-1). Declarações em conferência de imprensa, reproduzida pela Agência Lusa:

«Acho que foi um jogo muito equilibrado, em termos de oportunidades, de situações em que as equipas poderiam marcar. A estratégia passava por sermos uma equipa sólida e capaz de contrariar o caudal ofensivo do Sporting de Braga, porque estávamos diante do melhor ataque do campeonato. Em termos gerais, foi conseguido na primeira parte porque a primeira grande oportunidade de jogo é nossa.

O Sporting de Braga teve duas situações de perigo, mas que não são oportunidades claras e, numa delas, fez o golo. Há um domínio deles, ligeiramente melhores do que nós na primeira parte, com mais iniciativa, dada por nós intencionalmente.

Na segunda parte, fomos uma equipa mais agressiva e arrojada, de grande alma e caráter, que arriscou e quis mudar o resultado. Concedemos algumas oportunidades, tivemos novamente várias oportunidades para chegarmos ao empate, que traduziria justiça àquilo que se passou no jogo porque o Sporting de Braga não foi superior a nós no cômputo geral do jogo.

Se há algo que não nos podem apontar é claramente as oportunidades de golo que a equipa cria. Se analisarem os jogos do jogo, veem que o Arouca produz e produz oportunidades e o que é certo é que apenas marcou um golo em sete jogos no campeonato. Não há milagres, é muito complicado gerir isto.»