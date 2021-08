Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória dos leões sobre o Vizela no jogo de abertura da Liga.

«Entrámos bem no jogo, sabíamos que o Vizela ia tapar muito os espaços, mas fizemos ao adversário correr. Podíamos ter feito o golo, falhámos o penálti e criámos outras oportunidades. Depois de fazer o primeiro golo, tudo ficou mais fácil. Ainda desligámos um pouco, mas voltámos a controlar.

Ainda temos de melhorar na finalização. Já estivemos muito bem na posse, contra uma equipa que veio agora para a Liga, e é normal esta ansiedade, que até nós sentimos. Mas tivemos mais paciência com a bola, mesmo com os adeptos, o que é bom.»

[sobre a exibição de Ruben Vinagre]

«Demonstrou tudo o que tem. Teve uma grande capacidade ofensiva, depois algumas dificuldades físicas, que já sabíamos que podia acontecer. É um jovem, pode crescer muito, só tem de trabalhar para isso.»

[Pedro Gonçalves afirmou que o barulho dos adeptos no início o afetou, e ao treinador?]

«Custou mais ao Pedro, que demorou 45 minutos aparecer [risos]. O futebol é assim. Ele na primeira parte não esteve cá, deve ter sido do barulho. Os jogadores têm de se adaptar. A grande limitação que sinto é que não consigo falar com os jogadores, eles não me ouvem - ou fingem que não ouvem. Mas os adeptos são mais um jogador e é importante a presença deles.»