Youssef Chermiti resolveu o Rio Ave-Sporting com um golo a seis minutos do final. No final da partida, Ruben Amorim abordou a aposta no avançado de 18 anos para ser a alternativa a Paulinho no ataque dos leões.



«O Chermiti trabalha muito. Mais do que o golo, que tem naturalmente mais destaque, quero relaçar a forma como ele trabalha. Esteve sempre muito fresco. Quando fomos pressionados e o Rio Ave deixava um para um, ele foi talvez o nosso melhor jogador a segurar a bola, a rodar e a servir os companheiros. Esteve muito bem durante o jogo e decidiu o jogo. Fez um golo e esteve muito bem», começou por dizer, na sala de imprensa dos Arcos.



Apesar de se ter mostrado satisfeito pela prestação de Chermiti, o técnico recusou adiantar se este será titular no Clássico contra o Sporting, do próximo domingo.



«Tem muito a ver com confiança. A confiança do Chermiti é diferente da do Jovane. Há que entender isso. Se estão no banco têm de estar preparados. O Jovane passou uma semana complicada e não está com a mesma confiança do Chermiti. O Chermiti é mais uma opção [para o Clássico], mas não sei. Ainda vamos preparar o jogo. Já tinha uma ideia, mas muitas dúvidas da parte de todos de que o Chermiti seria uma opção válida. Cada vez fica mais claro. Não sou bruxo, depende deles, mas ficou mais claro para mim, mas sobretudo para os nossos adeptos e para vocês», referiu.